Найкращий час для спостереження Сатурна вже близько: 21 вересня окільцьована планета досягне протистояння, тобто Земля опиниться прямо між Сатурном і Сонцем. Про це пише Live Science.

Зазначається, що в цей момент Сонце, Земля і Сатурн утворюють пряму лінію. Під час протистояння Сатурн виглядатиме максимально великим і яскравим, оскільки планета перебуватиме найближче до нашої планети. Подібно до повного місяця, Сатурн буде повністю освітлений сонячними променями через своє положення щодо Сонця. Це явище трапляється всього раз на 378 днів, тож не пропустіть можливість його побачити.

Цікаво, що коли Сатурн досягне протистояння, умови для спостереження будуть ідеальними. 21 вересня Місяць буде в новій фазі, тому місячне світло не загрожуватиме затьмарювати об'єкти на нічному небі. А оскільки Сатурн буде знаходитися прямо навпроти Сонця, планету буде видно всю ніч, сходячи на сході близько заходу сонця і заходячи на заході близько світанку за місцевим часом. У статті сказано:

"Щоб поліпшити умови спостереження, спостерігайте Сатурн далеко від джерел штучного світла, які можуть засвічувати об'єкти на нічному небі та ускладнювати спостереження. Вам також слід дати очам 15-30 хвилин, щоб звикнути до темряви, перш ніж почати спостереження. Якщо вам необхідно використовувати ліхтарик, вибирайте червоне світло замість білого, щоб зберегти нічний зір".

Цікаво, що Сатурн з'явиться в нижній частині сузір'я Риб. Оскільки окільцьована планета досить яскрава, її легко помітити на нічному небі. Найкращий спосіб спостерігати за Сатурном - через бінокль або домашній телескоп. За допомогою обладнання для спостереження за небом можна спостерігати приголомшливі кільця Сатурна, які зазнають різкого посилення яскравості, відомого як ефект Зеелігера.

Важливо, що коли Сатурн досягає протистояння, кільця мають набагато яскравіший вигляд, ніж зазвичай, оскільки пряме сонячне світло відбивається від кілець і усуває тіні від незліченних частинок, що складають кільця Сатурна. Ефект Зеелігера триває кілька днів приблизно в той час, коли Сатурн досягає протистояння.

Хоча точний момент протистояння припадає на 21 вересня, Сатурну потрібно кілька тижнів, щоб наблизитися до Сонця і покинути його положення в протилежній частині неба. Тому, якщо не побачити Сатурн 21-го числа, все ще буде час спостерігати окільцьовану планету в її найбільшому і найяскравішому прояві за день або два до і після цієї дати.

Цікаво, що цього року протистояння Сатурна припадає на той самий день, коли приватне сонячне затемнення буде видно в деяких частинах Антарктиди, Австралії та Нової Зеландії. Наступного дня, 22 вересня, у Північній півкулі настає осіннє рівнодення, коли на Землі змінюються пори року і на Півночі починаються все довші ночі для спостереження за небом.

