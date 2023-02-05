Згідно з результатами експерименту, перемикання в сприйнятті часу відбувається у дітей у віці приблизно семи років.

Вчені з Університету Етвоша Лорана (Угорщина) провели дослідження, щоб дізнатися, чому у дітей і дорослих відрізняється сприйняття часу. В експерименті взяли участь 138 осіб різного віку.

Як зазначено в дослідженні в журналі Scientific Reports, учасникам показали кілька відео тривалістю по хвилині.

Так, в одному ролику поліцейський рятує тварин і заарештовує злочинця, а в іншому - шестеро людей монотонно пливуть на човні. Потім, у випробовуваних запитали, яке відео довше.

Відео дня

Дві третини дошкільнят сприйняли відео з поліцейським довшим, в той час як дорослим воно навпаки здалося коротше. Згідно з результатами експерименту, перемикання з "дошкільного" на "доросле" сприйняття часу відбувається у дітей у віці приблизно семи років.

На думку вчених, для дитини довшим здається те відео, в якому відбулося більше подій. Дорослішаючи людина знайомиться з концепцією абсолютного часу. Однак тут вступає в гру сприйняття - нудні заняття і відео здаються більш тривалими, тоді як при перегляді захоплюючих серіалів години проходять непомітно.

Дослідники дійшли висновку, що знайомство з поняттям абсолютного часу, який триває у власному темпі і піддається вимірам, змінює саме сприйняття часу в нашому мозку. Дорослі змушені перебудовувати своє сприйняття часу, адже тепер не вони самі, а годинники на їх руці визначають тривалість тієї чи іншої події.

Останні наукові відкриття

Як раніше повідомляв УНІАН, обертання внутрішнього ядра Землі сповільнюється, про що свідчать дані сейсмологічної активності. Дослідження показало, що ядро планети раніше оберталося швидше, ніж мантія Землі. За словами дослідників, вони виявили щось несподіване, з 2009 року обертання ядра сповільнилося.

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