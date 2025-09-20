Перелік фіналістів викликає запитання про те, хто фінансував ці дослідження.

Наукові дослідження не часто приносять практичну користь у короткостроковій перспективі. А деякі "відкриття" взагалі викликають запитання про те, навіщо це взагалі було досліджувати. Саме для другої категорії вигадали так звану Шнобелівську премію – за сумнівні чи відверто безглузді наукові дослідження.

Науково-гумористичний журнал Annals of Improbable Research вже опублікував список переможців Шнобелівської премії 2025 року. Офіційна церемонія нагородження пройшла цього тижня у Бостонському університеті в США.

Ось лише деякі дослідження зі списку цьогорічних переможців:

Відео дня

команда науковців з Японії виявила, що японські м'ясні корови, пофарбовані "під зебру" фарбою з балончика, приваблюють менше мух;

група дослідників вирішила перевірити, які сорти піци більше до смаку ящіркам;

премію з хімії було присуджено дослідникам, які перевіряли, чи можна використовувати порошкоподібний тефлон (хімічне покриття антипригарних сковорідок) для збільшення об’єму їжі та відчуття ситості без додавання зайвих калорій;

група вчених дослідила вплив алкоголю на здатність кажанів літати та орієнтуватися;

інша група вчених перевірила популярну теорію про те, що вживання алкоголю може покращити здатність людей спілкуватися іноземною мовою.

Інші цікаві наукові дослідження

Як писав УНІАН, вчені виявили, що шимпанзе ледь не поголівно є алкоголіками, бо постійно споживають не зовсім свіжі фрукти, які містять певну дозу алкоголю.

Також ми розповідали, що станеться, якщо Африканський континент розділиться. Це не такий вже фантастичний сценарій, адже східна частина Африки вже давно намагаєтся втекти в Індійський океан.

Вас також можуть зацікавити новини: