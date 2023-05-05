Наступного разу таке явище спостерігатиметься тільки у 2042 році

Сьогодні, 5 травня, відбудеться рідкісне напівтіньове місячне затемнення. Спостерігати його зможуть жителі більшої частини Європи, в тому числі й України, Африки, Азії та Австралії.

Напівтіньове затемнення відбувається, коли на Місяць падає лише зовнішня тінь Землі, півтінь. Тому воно вважається неповним. Однак воно особливо своєю рідкістю - наступне таке явище очікується аж у 2042 році.

Коли буде місячне затемнення в Україні

Жителі України зможуть спостерігати за місячним затемненням сьогодні, 5 травня. Затемнення триватиме 4 години і 18 хвилин. Початок очікується о 17:14, а триватиме затемнення до 21:31 за київським часом.

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Пік затемнення відбудеться о 19:22 - в цей час можна буде побачити ту частину місячного диска, яка знаходиться в півтіні.

Який вигляд матиме це місячне затемнення

Під час напівтіньового затемнення Місяць стає трохи менш яскравим. Під час піків затемнення його колір може стати коричневим, а не звичним білим. Під час подібних затемнень темніє тільки та частина місячного диска, яка знаходиться в півтіні.

Місячне затемнення 5 травня - що кажуть астрологи

Астролог Влад Росс заявив, що в цей час краще нічого не купувати і не продавати, в тому числі майно. Складний період триватиме у Тельців і Скорпіонів. Їх чекають удари долі, негаразди, кармічні відпрацювання.

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