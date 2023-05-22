Очікується, що чотири пасажири цієї другої приватної місії проведуть на Міжнародній космічній станції трохи більше тижня.

Другий приватний рейс SpaceX відправив пасажирів, у тому числі першу жінку-астронавта з Саудівської Аравії, на Міжнародну космічну станцію.

Ракета SpaceX Falcon стартувала з Космічного центру Кеннеді NASA в рамках місії Ax-2 компанії Axiom Space. Очікується, що чотири пасажири прибудуть на космічну станцію в понеділок, пишуть Sky News і CNN. Вони проведуть там трохи більше тижня, а потім повернуться додому з приводненням біля узбережжя Флориди в США.

Першими астронавтами Саудівської Аравії за останні десятиліття стали дослідник стовбурових клітин Райяна Барнаві і льотчик-винищувач Королівських ВПС Саудівської Аравії Алі аль-Карні.

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"Для мене велика честь і щастя представляти всі мрії і всі надії всіх людей в Саудівській Аравії і всіх жінок на батьківщині... Це втілення мрії кожного... Просто зрозуміти, що це можливо - якщо ми з Алі можемо це зробити, то і вони зможуть", - сказала Барнаві перед польотом.

Місія була організовано компанією Axiom Space, що базується в Х'юстоні. Команду очолює Пеггі Вітсон, колишня астронавт НАСА, яка зараз працює в компанії. Вітсон є рекордсменкою США за найбільшим накопиченням часу в космосі - 665 днів і більше.

Четвертий член екіпажу - Джон Шоффнер, американський бізнесмен, який володіє командою з перегонів на спортивних автомобілях.

Екіпаж приєднається до семи астронавтів, які вже знаходяться на борту МКС. Члени місії проведуть там близько восьми днів, протягом яких будуть працювати над більш ніж 20 дослідженнями і науковими проектами.

Скільки коштує полетіти на МКС

Axiom не називає, скільки коштують останні квитки, але раніше називала ціну за місце в 55 мільйонів доларів.

Останній прайс-лист NASA перераховує щоденні витрати на людину в розмірі 2000 доларів на їжу та до 1500 доларів на спальні мішки та інше спорядження. Плата за доставку обладнання на космічну станцію заздалегідь становить близько 10000 доларів за фунт (0,45 кг), з такою ж платою за його утилізацію згодом. Стільки ж коштує повернення предметів в цілості й схоронності.

Гості матимуть доступ до більшої частини станції, оскільки вони проводять експерименти, фотографують Землю тощо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2022 року компанія SpaceX Ілона Маска запустила в космос першу партію супутників інтернет-системи Starlink другого покоління. До них можна буде підключатися безпосередньо зі смартфона без необхідності докуповувати спеціальне обладнання.

Раніше стало відомо, що Європейське космічне агентство (ESA) і компанія Ілона Маска обговорюють можливість використання установок-носіїв SpaceX замість російських ракет "Союз". У ESA заявили, що війна в Україні продемонструвала, що співпраця з РФ більше не працює.

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