Дослідники також спостерігали ще дві менших чорних діри.

Дослідники виявили найвіддаленішу активну надмасивну чорну діру на сьогоднішній день за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST).

Галактика CEERS 1019 існувала приблизно через 570 мільйонів років після Великого вибуху, і її чорна діра менш масивна, ніж будь-яка інша, виявлена в ранньому Всесвіті, пише Independent.

Астрономи спостерігали ще дві менших чорних діри, які існували через 1 мільярд і 1,1 мільярда років після Великого вибуху (загальноприйнята космологічна модель, що описує ранній розвиток Всесвіту, а саме - початок його розширення, - УНІАН).

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JWST також визначив 11 галактик, які існували, коли Всесвіту було від 470 до 675 мільйонів років.

Докази були надані JWST в рамках дослідження Космічної еволюції раннього випуску (CEERS), проведеного Стівеном Фінкельштейном, професором астрономії Техаського університету в Остіні.

"Спостереження за цим далеким об'єктом через цей телескоп дуже схоже на перегляд даних про чорні діри, що існують у галактиках, близьких до нашої. Існує дуже багато спектральних ліній, які потрібно проаналізувати", - каже Ребекка Ларсон з Техаського університету в Остіні, яка керувала дослідженням.

Дослідники припускають, що CEERS 1019 примітна не тільки тим, як давно вона існувала, але й відносно невеликою вагою її чорної діри.

Її маса становить близько дев'яти мільйонів сонячних (маса Сонця дорівнює 1,9885⋅103º кг або 332940 мас Землі, - УНІАН), що набагато менше, ніж інші чорні діри, що існували в ранньому Всесвіті і виявлені іншими телескопами.

Ці чорні діри, як правило, містять масу, що в мільярд разів перевищує масу Сонця, і оскільки вони набагато яскравіші, їх легше виявити.

Чорна діра в галактиці CEERS 1019 більше схожа на чорну діру в центрі нашої Галактики Чумацький Шлях, маса якої в 4,6 мільйона разів перевищує масу Сонця.

Ця чорна діра існувала настільки раніше, що важко пояснити, як вона утворилася так скоро після виникнення Всесвіту.

Астрономи також змогли точно з'ясувати, скільки газу поглинає чорна діра, щоб визначити швидкість утворення зірок у її галактиці. Вони виявили, що він поглинає стільки газу, скільки може, одночасно виробляючи нові зірки.

"Ми не звикли бачити на зображеннях з такої відстані стільки структур. Злиття галактик може бути частково відповідальним за підживлення активності чорної діри цієї галактики, що також може призвести до посилення утворення зірок", - сказав член команди CEERS Джейхан Карталтепе з Рочестерського технологічного інституту в Нью-Йорку.

"Центральну чорну діру видно, але наявність пилу свідчить про те, що вона може бути всередині галактики, яка також люто викидає зірки. Дослідникам давно відомо, що в ранньому Всесвіті повинні були бути чорні діри з меншою масою. Вебб - перша обсерваторія, здатна зафіксувати їх так чітко. Тепер ми думаємо, що чорні діри з меншою масою можуть бути скрізь і чекати, поки їх виявлять", - сказав член команди Дейл Коцевскі з коледжу Колбі у Вотервіллі, штат Мен, говорячи про відкриття двох інших чорних дір.

Інші відкриття астрономів

Як повідомляв УНІАН, раніше британські астрономи виявили надмасивну чорну діру, маса якої приблизно в 30 мільярдів разів перевищує масу Сонця. Гігантська чорна діра була однією з найбільших коли-небудь знайдених, і вона вперше була виявлена за допомогою гравітаційного лінзування.

Також вчені зробили перший в історії знімок надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики Чумацький шлях. На ньому можна не тільки вперше цю чорну діру, відому як Стрілець А*, але і, нарешті, отримати прямий доказ того, що вона дійсно існує.

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