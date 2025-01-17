Найімовірніше, це перший запис падіння метеорита зі звуком.

У Канаді падіння метеорита на землю потрапило на камеру, оскільки він приземлився на ґанок житлового будинку. Про це повідомляє The New York Times.

Домашня відеокамера зафіксувала клуби пилу і звук вибуху. Геологи кажуть, що це рідкісний запис.

Як повідомляється, відео було зроблено ще влітку минулого року, але тільки зараз вдалося точно підтвердити, що на ньому саме падіння метеорита. Коли пара повернулася додому після прогулянки з собаками, то виявила у себе перед вхідними дверима пил. Вони переглянули запис відеокамери, щоб зрозуміти, що сталося.

Цього тижня вчені офіційно підтвердили, що на відео метеорит Шарлоттаун. Так його назвали на честь міста на острові Принца Едуарда на сході Канади, де він приземлився.

За даними видання, загалом у країні було знайдено і зареєстровано 69 метеоритів, і це був перший зареєстрований на острові Принца Едуарда.

"Наскільки мені відомо, це перший випадок, коли метеорит, що падає на поверхню Землі, був записаний на відео зі звуком", - каже доктор Херд, який ідентифікував космічний камінь після того, як пара відправила відео в систему звітності про метеорити університету Альберти.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, що метеорит, учетверо більший за Еверест, упав на Землю і змінив її: вчені розкрили таємницю.