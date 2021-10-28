Нововідкриті споруди розташовані на великій території, що охоплює регіон ольмеків і західну низовину мая.

Науковці за допомогою технології LiDAR (вимірювання відстаней за допомогою лазера, - УНІАН) знайшли на півдні Мексики 478 прямокутних і квадратних залишків споруд, датованих 1050-400 роками до нашої ери.

Про це повідомляє Sci-News із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Нововідкриті комплекси розташовані на великій території, що охоплює регіон ольмеків і західну низовину мая. Вони були побудовані різними групами майже за тисячоліття до розквіту цивілізації мая.

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Споруди мають схожі риси з тими, що розташовані в місті ольмеків Сан-Лоренцо, пік розквіту якого припав на період між 1400 і 1100 роками до нашої ери.

Дані LiDAR також показали, що в Сан-Лоренцо основою архітектурного дизайну був прямокутний простір - споруди великі по горизонталі, але не по вертикалі. Центральний прямокутний простір у Сан-Лоренцо, можливо, слугував шаблоном для пізніших споруд.

Цей формат було формалізовано і поширено після занепаду Сан-Лоренцо в результаті інтенсивної взаємодії в різних регіонах.

Ольмеки і майя: що відомо

Ольмеки - один зі стародавніх народів Центральної Америки, які мешкали на території сучасної Мексики в доколумбову епоху. Перша відома цивілізація Центральної Америки, що досягла розквіту між 1250 і 400 роками до н.е. Припускається, що елементи культури ольмеків могли бути запозичені майже всіма наступними цивілізаціями регіону. Першою стародавньою столицею ольмекської цивілізації вважається місто Сан-Лоренсо-Теночтітлан (бл. 1200-900 рр. до н.е.)

Майя - одна з цивілізацій Месоамерики, що відома своєю розвиненою писемністю, досягненнями в мистецтві, астрономії та архітектурі. Цивілізація мая почала формуватися у докласичну добу (1999 до н.е. - 250 н.е.), досягла розквіту в класичний період (250-900) і продовжувала існувати в гірській Гватемалі та на Юкатані аж до прибуття конкістадорів. Вони будували великі кам'яні міста, більшість з яких було залишено ще до прибуття європейців.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені виявили найбільшу та найстарішу з відомих споруд, побудованих цивілізацією майя. За оцінками дослідників, платформу спорудили між 1000 і 800 роком до нашої ери.

Також, в археологічній зоні Кулуба, яка знаходиться на півострові Юкатан в Мексиці, знайшли стародавній палац майя. Будівельні матеріали вказують на те, що палац використовували в два історичних періоди.

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Автор: Олександр Топчій