Українські полярники зафіксували білу веселку: чому зникли яскраві кольори (фото)

За словами вчених, це пов'язано із розміром крапель води, через які заломлюється та розсіюється світло.

В Антарктиці українські полярники зафіксували цікаве оптичне атмосферне явище – білу веселку. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

"Ви знали, що веселка буває не лише різнокольоровою, а й білою? Це пов'язано із розміром крапель води, через які заломлюється та розсіюється світло: вони дуже дрібні", - кажуть науковці.

Вони пояснюють, що у великих краплях відбувається поділ білого світла на різні кольори видимого спектра. Кожен пучок поширюється за своєю траєкторією, не змішуючись з іншими. Й саме так веселка набуває яскравих барв. Однак, якщо ж краплі зменшуються, світлові пучки змішуються – відбувається так звана сильна дифракція. Тоді кольори стають менш вираженими аж до повного збліднення, уточнюють дослідники.

За словами науковців, іноді зовнішній край білої веселки може бути "пофарбований" у помаранчевий колір, а нижній – у фіолетовий.

Білу веселку також називають туманною, адже вона з’являється під час підсвічування сонцем слабкого туману, який і складається зі згаданих мікрокрапельок.

