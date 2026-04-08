В Херсоні виявили нову міну, замотану в ганчірку: що про неї відомо (фото)

Також ворог розкидав по місту протипіхотні міни типу "Пряник".

В Херсоні виявлено "подарунок" від російських окупантів - нову міну комбінованої дії. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"В Херсоні виявлено нову міну. На вигляд – предмет, замотаний в ганчірку", - попередив посадовець.

За його словами, наразі спеціалісти вивчають її характеристики. Вже відомо, що ця міна має електронне керування та комбіновану дію. Ворог використовує її як для ураження людей, так і техніки, зазначив Шанько.

Очільник МВА попередив, що час самоліквідації засобу, якщо він увімкнений, поки невідомий.

"Важливо не наближатись до цього вибухонебезпечного предмета ближче ніж на 30 метрів. Не чіпати! Не переміщати! Одразу набирати 101 або 102", - наголосив Шанько.

Крім того, зафіксовано мінування ворогом міста протипіхотними мінами типу "Пряник" ("Плюшка"). Зокрема, небезпечні предмети виявлені на Корабельній площі. Людей просять обмежити пересування цим районом, адже територія мінування може бути значно більшою.

Мінування ворогом України

Україна на сьогодні є найбільш замінованою країною у світі, що призводить до численних жертв серед цивільних та непридатності великих територій до використання.

За інформацією голови правління Асоціації саперів України Тимура Пістрюги, станом на середину серпня 2025 року з початком повномасштабного вторгнення від мін та інших вибухонебезпечних предметів постраждали 1277 людей, з яких – 354 загинули. Із загальної кількості постраждалих близько 10% – діти. Але, за словами Пістрюги, насправді реальні цифри значно вищі. Зокрема, на той час асоціація зареєструвала понад 3200 постраждалих, які мали мінно-вибухові травми.

