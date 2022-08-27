Кістки величезного динозавра знайшов житель Португалії під час робіт на своїй ділянці.

У Португалії виявили найбільший зауропод Європи. Кістки гігантського динозавра виявив місцевий житель під час робіт на своїй ділянці.

Про це повідомляє Daily Mail.

Вивчивши скелет, вчені зрозуміли, що він належав 25-метровому брахіозавру, який жив між 160 і 100 мільйонами років тому.

Відео дня:

Як повідомляється, це може бути найбільший динозавр-завропод - підгрупа, що характеризується чотирма лапами, довгою шиєю і хвостом - що коли-небудь був знайдений в Європі.

До теперішнього часу були виявлені елементи осьового скелета, в тому числі хребці та ребра, які вказують на те, що це був саме брахіозавр.

Як повідомляв УНІАН раніше, екстремальна спека, що накрила половину планети, призвела до обміління річок і осушення водосховищ, в результаті чого на їх дні виявилося чимало цікавих знахідок, серед яких сліди динозаврів, стародавні міста, "голодні камені".

Зокрема, на дні обмілілої річки в центральному Техасі виявилися сліди динозавра віком 113 млн років. Минулого тижня майже 90% території штату накрила екстремальна спека, яка призвела до посухи. Виявлені сліди археологи назвали "доріжкою самотнього рейнджера". Вони належать одному акрокантозавру, який пройшов по цій стежці близько 30 метрів. Акрокантозаври були тероподами - динозаврами, що ходили на трипалих задніх лапах. При зрості близько 4,5 м вони важили близько семи тонн.

Вас також можуть зацікавити новини: