Держспецзв'язку спостерігає збільшення кількості атак різних видів та кіберінцидентів.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України відбила DDoS-кібератаки (хакерська атака на обчислювальну систему з метою довести її до відмови) на веб-сайти президента України та Служби безпеки України (СБУ), йдеться в повідомленні на сайті Держспецзв’язку.

"Цього разу здійснені DDoS-атаки на офіційні вебсайти президента України та Служби безпеки України. Силами кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України усі кібератаки нейтралізовані", – повідомили в службі.

Зазначається, що Держспецзв'язку спостерігає збільшення кількості атак різних видів та кіберінцидентів.

Читайте такожЯк не потрапити на шкідливий сайт: фахівці розповіли, на що звертати увагу"За півроку заблоковано понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, крім того, заблоковано понад 250 DDoS-атак", - йдеться в повідомленні.

Держспецзв'язку закликає у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Раніше в липні Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляла про кібератаку на сайти низки державних органів, серед яких сайти президента України, Служби безпеки України та інших органів влади.

6 червня сайт президента України, а також СБУ, НАБУ та інших відомств за нижчим рангом одночасно "лягли".

Спроба зайти на них приводила до того, що браузер видавав відповідь "не вдається отримати доступ до сайту - перевищено час очікування відповіді".

Крім того, раніше спецслужби США і Великобританії звинуватили ГРУ РФ у кібератаках на сотні цілей в США і Європі з 2019 року.

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Автор: Павло Степанець