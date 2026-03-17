У світі запустять найпотужніший ШІ-суперкомп’ютер: що будуть досліджувати

Уряд Великої Британії оголосив про інвестицію у розмірі £45 млн (близько $60 млн) у створення нового суперкомп’ютера зі штучним інтелектом, який має пришвидшити дослідження термоядерного синтезу, пише Interesting Engineering.

Система під назвою Sunrise AI supercomputer буде розміщена на кампусі Управління з атомної енергії Великобританії в Калгемі (Оксфордшир) і, як очікується, розпочне роботу вже в червні.

За словами урядовців, новий суперкомп’ютер допоможе вченим краще зрозуміти складну фізику процесів у термоядерних реакторах. Поєднання високопродуктивних обчислень із моделями штучного інтелекту дозволить тестувати наукові ідеї у віртуальному середовищі ще до створення дорогих експериментальних установок.

"Sunrise AI supercomputer називають найпотужнішим ШІ-орієнтованим суперкомп’ютером, спеціально створеним для досліджень у сфері термоядерної енергетики. Його фінансує Міністерство енергетичної безпеки та "чистого нуля" Великої Британії, а потужність системи становитиме близько 1,4 мегавата", - йдеться у статті.

Зазначається, що система дозволить створювати так звані цифрові двійники - віртуальні копії термоядерних установок. Завдяки цьому науковці зможуть перевіряти конструкції та режими роботи реакторів без необхідності будувати фізичні прототипи.

Очікується, що суперкомп’ютер забезпечить до 6,76 exaFLOPS продуктивності для задач штучного інтелекту, що стане значним проривом у можливостях моделювання.

Технічно система працюватиме на процесорах AMD EPYC та графічних прискорювачах Instinct, розміщених на серверах Dell PowerEdge. Систему зберігання даних забезпечить компанія WEKA, а до проєкту також долучені Intel і Кембриджський університет.

Вчені сподіваються, що новий суперкомп’ютер допоможе вирішити низку ключових проблем, зокрема: моделювання турбулентної плазми, температура якої перевищує температуру ядра Сонця; створення матеріалів, здатних витримувати екстремальні умови в реакторах; розробку технологій для отримання тритію - палива майбутніх термоядерних станцій.

Sunrise AI supercomputer також стане важливим інструментом для кількох великих національних програм, зокрема: ініціативи LIBRTI, яка займається технологіями паливного циклу тритію; флагманського проєкту термоядерного синтезу STEP (Spherical Tokamak for Energy Production), що передбачає створення прототипу термоядерної електростанції у 2040-х роках.

За словами доктора Роб Акерса, директора обчислювальних програм Управління з атомної енергії Великої Британії, нові обчислювальні можливості дозволять значно пришвидшити дослідження завдяки цифровому тестуванню рішень.

"Sunrise забезпечить ці можливості термоядерного синтезу, поєднуючи високоточне моделювання зі штучним інтелектом, що базується на фізиці, для розробки прогнозних цифрових двійників, які зменшать витрати, ризики та час навчання, що в іншому випадку вимагало б дорогих та трудомістких фізичних випробувань", – сказав він.

Проєкт Sunrise є частиною масштабнішої програми розвитку штучного інтелекту та суперкомп’ютерної інфраструктури у Великій Британії. Раніше уряд також оголосив про інвестицію £36 млн у новий суперкомп’ютерний центр у Кембриджі.

Очікується, що кампус у Калгемі стане ключовим хабом для наукових досліджень на стику ШІ та енергетики.

Водночас експерти наголошують: попри прогрес, комерційне використання термоядерної енергії залишається одним із найскладніших інженерних викликів сучасності через складність контролю плазми та створення надійних реакторних систем.

