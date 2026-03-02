Велика Британія залучить фахівців з України, щоб допомогти партнерам збивати іранські БпЛА

Велика Британія не приєднується до ударів, але продовжує оборонні дії в регіоні.

Велика Британія разом зі своїми фахівцями залучить експертів з України для того, щоб допомогти партнерам з країн Перської затоки збивати іранські дрони, повідомив прем'єр-міністр цієї країни Кір Стармер в відео, яке опубліковане на його сторінці в соцмережі Х.

"Ми також залучимо експертів з України разом із нашими власними фахівцями, щоб допомогти партнерам із країн Перської затоки збивати іранські дрони, які їх атакують", - сказав Стармер в відео.

Також він проінформував, що Велика Британія дозволила використовувати США військові бази країни для "оборонних" ударів на Близькому Сході.

За словами Стармера, рішення надати США доступ до баз ухвалили, щоб забезпечити "колективну самооборону" союзників та захистити життя людей.

Він додав, що США будуть використовувати бази для "конкретної та обмеженої оборонної мети" – знищення іранських ракет біля джерела їх запуску.

"США запросили дозвіл на використання британських баз для цієї конкретної оборонної мети. Ми вирішили задовольнити це прохання, щоб запобігти запуску ракет Іраном по регіону, вбивству мирних жителів, ставленню під загрозу життя британців та ударам по країнах, які не брали у цьому участі", - пояснив прем'єр Британії.

Примітно, що за словами Стармера, його країна не приєднується до ударів, але продовжує оборонні дії в регіоні.

Удари по Ірану: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Центральне командування США розповіло подробиці ударів по Ірану в рамках операції "Епічна лють". Зокрема, вони застосували ряд озброєнь, включаючи крилаті ракети "Томагавк", винищувачі-невидимки і недорогі ударні безпілотники-камікадзе, створені за іранськими зразками. Судячи з фотографій, опублікованих Пентагоном, американські військові застосували безпілотники-камікадзе, які виглядають ідентично новим безпілотникам LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System), що виробляються компанією Spektreworks з Фенікса, штат Арізона. В Пентагоні заявили, що вперше використовували ударні безпілотники-камікадзе, створені за зразком іранських безпілотників Shahed. Примітно, що вартість американських дронів LUCAS становить близько 35 000 доларів за штуку.

Також ми писали, що в Reuters вважають, що масштабна військова операція США в Ірані може стати моментом, який визначить спадщину президента США Дональда Трампа. Як йдеться в публікації, президент США Дональд Трамп йде на найбільший ризик у зовнішній політиці з моменту вступу на посаду в 2025 році. На думку багатьох експертів, операція США в Ірані може стати затяжним конфліктом, який ризикує перерости в регіональну війну. Президент США вважає, що авіаудари можуть викликати народне повстання, яке повалить правителів Ірану. В агентстві припустили, що військова операція США в Ірані, може закрити двері для дипломатії з Тегераном.

