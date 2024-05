Нова планета під назвою Gliese 12b розташована всього за 40 світлових років від нас.

Міжнародна команда вчених відкрила потенційно придатну для життя планету розміром із Землю, яка розташована всього за 40 світлових років від нас. Як пише The Guardian, стаття про це відкриття була опублікована в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Виявлена планета отримала назву Gliese 12b.

"Ми провели розрахунки "на око", - сказав один з авторів дослідження Шишир Дхолакія. - "Ми з'ясували, що вона, ймовірно, розміром із Землю, що вона, ймовірно, має помірний клімат, і що вона дуже, дуже близько".

За його словами, на планеті може бути температура, яка підходить для того, щоб на поверхні могла накопичуватися рідка вода. Це важливо, тому що такі планети вважаються потенційно придатними для життя.

Gliese 12b розміром із Землю або трохи менша, як Венера. Температура її поверхні оцінюється в 42 градуси Цельсія.

Її 12-денна орбіта проходить навколо Gliese 12, холодного червоного карлика в сузір'ї Риб. Gliese 12 приблизно на чверть менший за Сонце, а температура його поверхні становить близько 60 % від температури Сонця.

"Вона розташована всього в 40 світлових роках від нас, і це не означає, що ми зможемо дістатися до неї в найближчому майбутньому, але це означає, що ми можемо спрямувати на неї найбільші космічні телескопи у світі та зрозуміти, якою може бути її атмосфера", - каже Дхолакія.

Раніше вчені заявили, що розгадали таємницю втраченої води Венери. Дослідники припускають, що Венера могла втратити воду внаслідок хімічної реакції, званої дисоціативною рекомбінацією HCO+.

