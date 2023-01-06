Творці робота розраховують, що в майбутньому він зможе замінити адвокатів на судових засіданнях.

Вперше робот-адвокат братиме участь у судовому засіданні - у лютому на слуханнях він консультуватиме відповідача. Майбутнє судове засідання увійде в історію.

Перший у світі робот-адвокат від компанії DoNotPay працюватиме у смартфоні обвинуваченого та слухатиме коментарі, щоб надавати своєму клієнту інструкції щодо того, що говорити під час дебатів, передає DailyMail.

Місцезнаходження будівлі суду, звинувачення та ім'я підсудного не розголошуються.

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Творці робота так налаштували аудіоінструмент, щоб він не реагував на заяви людей миттєво, а робив це після завершення обговорення, проаналізувавши коментарі, а вже потім представив рішення.

"Вся справа в мові, і це те, за що юристи беруть сотні або тисячі доларів за годину", - сказав творець робота Джошуа Браудер, який вірить, що його винахід колись замінить юристів.

На сайті компанії DoNotPay вказано, що їхня технологія також може бути використана, щоб перемогти бюрократію; знайти приховані гроші і судитися з будь-ким. Там навели приклад, що робот-адвокат знається на законах про права споживачів, зокрема про скасовані та затримані рейси та платежі, прав на робочому місці тощо.

Штучнй інтелект у судах

Першим у світі штучний інтелект у залі суду застосував Китай. У липні 2022 року стало відомо, що країна використовує цю технологію для "вдосконалення" своєї судової системи, рекомендуючи закони, складаючи документи та попереджаючи про "ймовірні людські помилки" у рішеннях.

Тепер судді повинні консультуватися з штучним інтелектом у кожній справі і якщо вони порушують його рекомендації, то повинні подати письмове пояснення причин.

Китай розробляє систему "розумного суду" з 2016 року, коли головний суддя Цян Чжоу закликав до технології для підвищення "справедливості, ефективності та довіри" до судової системи.

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