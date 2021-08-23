Наразі знайдено щонайменше 29 могильників / фото УІНП/Facebook

В Одесі на колишньому спеціальному об'єкті "Татарка" виявили 29 могильників жертв НКВС.

Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті на своїй сторінці у Facebook.

"На сьогоднішній момент, лише після вивчення північно-західного сектору колишнього спецоб'єкту НКВС "Татарка" на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги в Одесі, знайдено щонайменше 29 могильників - окремих ям, де були поховані розстріляні одесити - жертви комуністичного терору", - йдеться у повідомленні.

фото УІНП/Facebook

Могильники нині тільки локалізуються, а кількість жертв репресій не підрахована. Але вже зараз можна стверджувати, що цей об'єкт є одним з найбільших в Україні, кажуть в Інституті.

фото УІНП/Facebook

За інформацією краєзнавця Олександра Бабіча, за свідоцтвами, що зібрані дослідниками, а також за логікою поховань, могильники знаходяться навіть на території військової частини, що розташована впритул до полігону.

фото УІНП/Facebook
фото УІНП/Facebook

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Автор: Денис Прядко