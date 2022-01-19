Винахід повинен запобігти передозуванню наркотиком.

Вчені придумали електронну сигарету з кокаїном для людей із залежністю від креку. Винахід має запобігти передозуванню наркотиком та стимулювати пройти реабілітацію.

Про це пише Discover Magazine.

Зовні crack pen схожа на звичайну електронну сигарету. У ній є акумулятор, розпилювач та картридж для рідини, але замість нікотину буде використовуватися кокаїн.

"Затяжка такою сигаретою являє собою щось середнє між курінням креку та нюханням кокаїну", - розповів автор і токсиколог Фабіан Штайнмец.

За його словами, перевага винаходу в тому, що воно усуває ризики від криміналізації наркотиків. При цьому залежні зможуть отримувати наркотик, який не буде розбавлений небезпечними хімікатами.

Читайте такожМіж двома світами: експерти очікують швидке "переселення" людей в метавсесвітиДовідка УНІАН. Крек - кристалічна форма кокаїну, а саме суміш його солей з іншими речовинами. Цей наркотик дешевше порошку і дає сильний ефект, але триває він менше, ніж ефект від кокаїну, що змушує залежних людей часто його курити.

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені з NASA тестують новий біопринтер, який друкує медичний пластир з клітинами шкіри астронавтів, що знаходяться на МКС.

Пристрій називається Bioprint FirstAid. Воно нагадує пістолет і працює за допомогою біочорнил, що змішуються з живими клітинами людини. Як пояснюють вчені, живі клітини потрібні, щоб уникнути відторгнення тканинами шкіри потерпілого.

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