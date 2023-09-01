До його складу входили смола, бджолиний віск, жири та бітум.

Вчені змогли відтворити аромат, який використовувався під час муміфікації Сенетней - годувальниці фараона Аменхотепа II.

Як повідомляє Sky News, для відтворення аромату використовували залишки бальзаму, знайдених в двох глечиках в єгипетській Долині Царів понад століття тому. Так званий "аромат вічності" колись вважався придатним для давньоєгипетської знатної жінки.

До складу парфуму входили бджолиний віск, рослинна олія і деревна смола. Саме ці інгредієнти використовувалися понад 3500 років тому під час муміфікації жінки на ім'я Сенетней.

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Як повідомляється, унікальний запах був знову розроблений з використанням передових аналітичних методів, що дозволяють відокремлювати хімічні речовини і визначати, з чого вони створені.

Вчені встановили, що бальзами були виготовлені з суміші бджолиного воску, рослинної олії, жирів, бітуму, бальзамічного речовини і декількох смол. Завдяки цьому вчені також простежили і торгові шляхи Стародавнього Єгипту. Наприклад, смола модрини, що використовується в бальзамах, ймовірно, походить з Північного Середземномор'я, а наявність смоли даммарового дерева свідчить про доступ до інгредієнтів з Південно-Східної Азії.

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Раніше вчені розповіли, як могла виглядати останній єгипетський фараон Клеопатра.

Також у травні єгипетські археологи виявили стародавнє поселення з кількома могилами, а в серпні стало відомо, що археологи розкопали в Каїрі гігантську статую маловідомого фараона.

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