Вчені виявили у у глибині Тихого океану істоту, яку раніше ніхто не бачив

У вапняковій печері на глибині 385 метрів під поверхнею океану біля одного з японських островів вчені виявили новий вид біолюмінесцентного корала, Corallizoanthus aureus, світло якого з'являється тільки при дотику.

Як пише dailygalaxy.com, відкриття відбулося в травні 2024 року під час занурення, проведеного Японським агентством морських і земних наук та технологій (JAMSTEC). Дослідження було спрямовано на вивчення підводних карстових печер, що оточують острів Мінамідайто в Тихому океані.

На глибині 385 метрів підводний апарат виявив колонії цінних коралів роду Pleurocorallium. До цих коралів були прикріплені скупчення невеликого яскраво-жовтого організму, раніше не описаного в наукових дослідженнях. Коли маніпулятор апарату торкнувся поліпів, вони відреагували не постійним світінням, а виразним миготливим зеленим світлом. Решта сполучної тканини між поліпами залишалася темною, обмежуючи біолюмінесценцію виключно живими щупальцями.

Морфологія та класифікація Corallizoanthus aureus

Новий описаний вид належить до ряду Zoantharia, спорідненого з морськими анемонами. Corallizoanthus aureus має від 24 до 26 щупалець.

Цей вид є епібіонтом, тобто живе, прикріплюючись виключно до інших організмів. У даному випадку дослідники виявили Corallizoanthus aureus тільки на коралах роду Pleurocorallium.

Аналізи підтвердили, що випромінювання світла не є спонтанним. Коралу потрібна механічна або хімічна стимуляція для запуску спалаху. Вчені припускають, що Corallizoanthus aureus виробляє своє світло, використовуючи сполуку люциферину, найімовірніше, коелентеразин, який широко поширений серед біолюмінесцентних морських організмів, включаючи медуз, копепод і деяких глибоководних риб.

Гіпотеза про "сигналізацію від злом" та її екологічна функція

Спостереження, що Corallizoanthus aureus світиться тільки при контакті, узгоджується з давньою теорією в морській біології, відомою як гіпотеза про "сигналізацію від вторгнення". Ця гіпотеза передбачає, що дрібні організми-жертви можуть використовувати біолюмінесценцію для залучення більших хижаків під час нападу.

У цьому сценарії дрібний хижак, який намагається з'їсти коралові поліпи, викличе зелений спалах. Раптове світіння може привернути до цього місця вторинних хижаків, таких як більші риби або ракоподібні. Ці новачки потім полюватимуть на первинного нападника або відганятимуть його, забезпечуючи непрямий захист корала.

Отримані дані є першим задокументованим випадком біолюмінесценції, що спостерігається в глибоководній печерній екосистемі. Попередні повідомлення про світлові морські мешканці в основному надходили з відкритих океанічних зон або мілководних рифових систем.

Раніше рідкісного перелітного птаха в Японії розділили на два окремі види після багаторічних генетичних досліджень.

Вас також можуть зацікавити новини: