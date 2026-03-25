Невідомий вид птахів виявили вчені на невеликому острові в Японії

Вид "ховався" серед давно відомих птахів, а відкрити його допомогло генетичне дослідження.

Генетичні дослідження призвели до відкриття нового виду птахів на віддалених японських островах. Довго вважалося, що там мешкає лише один вид, пише Daily Galaxy.

Рідкісного перелітного птаха у Японії розділили на два окремі види після багаторічних генетичних досліджень. Нещодавно описаний Вівчарик токара ховався у всіх на виду, майже ідентичний своєму близькому родичу. Це відкриття є першою ідентифікацією нового виду птахів у Японії з 1982 року.

Протягом десятиліть вважалося, що Вівчарик ізуйський (Phylloscopus ijimae) мешкає як на островах Ідзу, так і на островах Токара, як один вид. Схожий зовнішній вигляд птахів давав мало підстав підозрювати в іншому, і традиційні методи класифікації не спростовували це припущення.

Ситуація змінилася, коли дослідники звернулися до геномних інструментів. Згідно з результатами, опублікованими в PNAS Nexus, секвенування ДНК виявило глибокі відмінності між двома острівними популяціями.

Перші ознаки розбіжності з'явилися приблизно десять років тому, коли вчені почали аналізувати послідовності ДНК з двох острівних груп. Ці ранні результати свідчили про те, що популяції були "чітко відмінними", що призвело до більш масштабних досліджень.

Команди проводили дослідження як у польових, так і в лабораторних умовах, вивчаючи музейні колекції разом із нещодавно зібраними даними. І, як показали останні дослідження, повний аналіз геному зрештою підтвердив, що популяція вівчарика токара була генетично достатньо окремою, щоб виправдати класифікацію як новий вид, який тепер називається Phylloscopus tokaraensis.

"Це показує, наскільки важливо використовувати генетичні методи для виявлення прихованого біорізноманіття в часи глобальної кризи біорізноманіття. Ці методи можуть допомогти отримати повніші знання, на яких базуватимуться майбутні зусилля щодо охорони природи", – сказав Пер Альстрем, професор Уппсальського університету у Швеції.

Незважаючи на генетичну різницю, візуальні відмінності між цими двома птахами майже не існують. Дослідники описують вівчарика ізуйського як "трохи загадкового", тобто птахів важко відрізнити лише за зовнішнім виглядом.

За словами Альстрема, ця різниця стає зрозумілою завдяки аналізу пісень. Записи показують, що вівчарики токара видають простіший вокальний патерн. Ця акустична варіація, у поєднанні з геномними даними, надала докази, необхідні для офіційного розділення виду.

Спільні ризики

Обидва види мешкають в обмеженому острівному середовищі. Острови Токара займають трохи більше 100 квадратних кілометрів на дванадцяти островах, що, природно, обмежує розмір популяції.

Дослідницька група пояснила, що обидва птахи демонструють низьку генетичну різноманітність, що може підвищити їхню чутливість до змін навколишнього середовища та хвороб. Вони додали, що, Вівчарик ізуйський вже класифікований як вразливий.

Дослідники рекомендують приділити аналогічну увагу нещодавно виявленому вівчарику токара. Як зазначається в дослідженні, її рідкість та обмежене середовище існування роблять необхідним ретельний моніторинг для виявлення будь-яких майбутніх змін у популяції.

