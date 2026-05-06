Вчені залили 10 тонн цементу в мурашник: результати експерименту їх приголомшили

Щоб побудувати цей мурашник, мурахи перенесли на поверхню близько 40 тонн ґрунту.

Вчені в Бразилії провели унікальний науковий експеримент. Вони залили десять тонн цементу в гігантське, занедбане гніздо мурах-листорізів, і в результаті після розкопок виявили ціле підземне місто.

Як пише timesofindia.com, у бразильському регіоні Серрадо професор Луїс Карлос Форті та його команда виявили гніздо Atta laevigata, яке займає площу понад 500 квадратних футів (близько 46 кв. м) і сягає на 8 метрів углиб. Вони залили в нього до 10 000 кілограмів цементу, щоб зафіксувати просторову структуру колонії. Після розкопок вони виявили масивне "підземне місто" зі складною мережею тунелів, де колись мешкали мільйони мурах.

Крім тунелів, вчені виявили численні камери зі специфічним призначенням. Зокрема, мурахи побудували овальні "грибкові камери" для вирощування свого основного джерела їжі, а також камери для сміття. При цьому тунелі були вириті не просто випадковим чином; ці шляхи діяли як магістралі, покращуючи перенесення листя та підтримуючи циркуляцію кисню в глибині гнізда.

Відео дня

Аналог Великої китайської стіни

Як зазначається в журналі "Insects Journal", створення цього величезного мурашника вимагало спільних зусиль усієї колонії, подібно до того, як люди будували Велику Китайську стіну. Дослідження показують, що ці мурахи перенесли на поверхню близько 40 тонн ґрунту. При цьому тунелі, створені з високою точністю, витримують велику вагу зверху, запобігаючи будь-яким структурним обваленням. Отже, королева та її потомство залишаються в безпеці на найнижчих рівнях свого будинку.

Продумана вентиляція

Науковий аналіз цементних зліпків, опублікований у "Brazilian Journal of Biology", показує, що гніздо було спроектовано з урахуванням природної терморегулюючої вентиляції. Розташування тунелів дозволяє створити "ефект димової труби", коли тепло, що генерується грибковими камерами та мільйонами мурах, запускає конвекційний потік, втягуючи свіжий кисень з поверхні. Крім того, камери для відходів були стратегічно розміщені по периферії або в нижній частині гнізда, щоб запобігти поширенню паразитів і патогенів в основну колонію.

Раніше УНІАН розповідав, що вченим через 200 років експериментів нарешті вдалося відтворити в лабораторних умовах доломіт.

Вас також можуть зацікавити новини: