Після тривалого простою у Чорногорії відкривається розкішний курорт, який відвідували відомі зірки

Комплекс планують відкрити з 1 липня, місцеві жителі матимуть доступ до двох з трьох пляжів.

Знаковий курорт Aman у Светі-Стефані в Чорногорії знову відкриється для гостей - це сталося уперше за п’ять років після конфлікту навколо доступу до пляжів, повідомляє Euronews.

Як зазначається, острівне містечко Sveti Stefan з’єднане з материком вузькою піщаною косою приблизно за 10 км від Будви, що на узбережжі Адріатичного моря, та ще у 1950-х роках було перетворене югославською владою на готель.

Після масштабної реконструкції курорт відкрився у 2009 році під брендом Aman, але знову зачинився у 2021-му - через протести місцевих жителів, які вимагали вільного доступу до пляжів.

Тепер комплекс планують відкрити з 1 липня. За новими умовами, жителі отримають доступ до пляжів Светі-Стефан і Королівському, тоді як Пляж Королеви (Queen’s Beach) залишиться ексклюзивним для гостей готелю.

Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч повідомив, що держава також отримуватиме 10% прибутку курорту, а нове будівництво в парку Miločer Park не проводитиметься поза межами вже виданих дозволів.

Формат курорту та розміщення

Aman Sveti Stefan включає 33 котеджі та люкси безпосередньо на острові, а також додаткові номери у Villa Miločer на материку.

Сам острів працюватиме сезонно, тоді як Villa Miločer, яка колись слугувала літньою резиденцією королеви Марії Карагеоргієвич (мати останнього короля Югославії Петра II, роки життя - 1900-1961), відкриватиметься цілий рік - уже з 22 травня.

Номери на острові розташовані в ретельно відреставрованих кам’яних будинках XV століття з видом на море або сади. Найбільший люкс має приватний басейн, окрему вітальню, їдальню, кухонну зону та парову кімнату.

СПА, спорт і пляжі

Спа-комплекс Aman розташований у приватній затоці Queen’s Beach і включає чотири подвійні процедурні кімнати, 24-метровий критий басейн і три зони гідротерапії - із сауною, парною та холодними купелями.

Фітнес-центр площею 140 м² доповнює студія для пілатесу та йоги.

На відкритому повітрі гостям доступні два басейни (один - лише для дорослих). Пляж Sveti Stefan Beach простягається на 170 метрів і відомий рожевою галькою, King’s Beach має довжину 280 метрів, а Queen’s Beach розташований у лагуні та славиться смарагдовою водою і рожевим піском.

Ресторани та сервіс

На острові працюватимуть три сезонні ресторани:

Arva - італійська кухня з видом на море та бар Rakija;

Piazza - гастробар із середземноморськими стравами для сніданків і обідів;

Cliff Pool Bar - поруч із басейном для дорослих.

У Villa Miločer ресторан працює цілий рік і пропонує як класичні, так і сучасні страви адріатичної кухні.

У вартість проживання входить щоденний сніданок, напої в номері (безалкогольні, чай, кава), а також доступ до спорядження для снорклінгу та падлбордингу.

Зазначається, що відновлення роботи курорту може стати важливим кроком для туристичної галузі Чорногорії, яка розраховує на повернення преміального сегмента відпочинку.

Популярність серед зірок

Згідно з відкритими джерелами, відпочинок на острові Свєті-Стефан був популярний серед багатьох знаменитостей. Свого часу гостями курорту були Елізабет Тейлор, Мерилін Монро, Боббі Фішер, Карло Понті, Софі Лорен, Клаудія Шиффер, Кірк Дуглас, Сільвестр Сталлоне тощо. У 2020 найвища ціна однієї ночі проживання на курорті склала 6215 євро. На суші, поряд з Мілочером, знаходиться вілла "21" - найдорожча вілла Адріатичного узбережжя, де вартість проживання визначається аукціоном.

На острові Свєті-Стефан у 1992 році проходив матч між знаменитими шахістами Боббі Фішером та Борисом Спаським, який сам Фішер називав "матчем-реваншем на першість світу". Влітку 2010 року на острові на честь ювілею готелю відбувся концерт відомого італійського співака Андреа Бочеллі, у липні 2014-го - весілля одного з найкращих у світі тенісистів Новака Джоковича та його подруги дитинства Олени Ристич.

