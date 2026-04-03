Єгипет не купуватиме зерно з окупованих Росією українських територій, - Зеленський

Також Єгипет зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України.

Єгипет більше не прийматиме зерно, яке Росія вкрала на українських окупованих територіях. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками розмови із президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

"Пан Президент повідомив, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з наших тимчасово окупованих територій і водночас зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України. Дякую за це рішення", - наголосив Зеленський.

Також, як зазначив президент України, Єгипет готовий докласти зусилля для досягнення достойного миру. Зокрема, було домовлено, що міністри закордонних справ будуть контактувати.

Україна готова до військово-технічного співробітництва з Єгиптом

Разом з тим, лідери України та Єгипту обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також її вплив на світовий ринок нафти.

"Я поінформував про наші зустрічі та домовленості з країнами регіону. Україна має значний потенціал для військово-технічного співробітництва, і ми готові працювати в цьому напрямі також і з Єгиптом. Говорили й про інші сфери для розвитку двосторонньої співпраці між нашими країнами. Будемо над цим працювати", - повідомив Зеленський.

РФ вкрала в України у 2025 році понад 2 мільйони тонн зерна

Як повідомляв УНІАН, впродовж 2025 року викрала понад 2 мільйони тонн зерна з тимчасово окупованих територій України. Майже 40% цього зерна було доставлено до Єгипту.

Зазначається, що зерно відвантажували на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та навіть Європи. Для здійснення незаконної торгівлі РФ використовувала порти в Азовському та Чорному морях та створила тіньовий зерновий флот.

Вас також можуть зацікавити новини: