Перший у світі годинник для визначення точного часу на Місяці розробляють у Китаї

Китайські вчені планують синхронизувати місячний та земний час.

Дослідники з Китаю розробляють програмне забезпечення для вимірювання місячного часу. Як пише Interesting Engineering, робота отримала назву LTE440, від Lunar Time Ephemeris (Ефемериди місячного часу).

Повідомляється, що це перше у світі готове до використання програмне забезпечення для вимірювання місячного часу. Воно дозволить майбутнім місіям вирішити проблему різниці в часі між Землею та Місяцем.

Видання пояснило, що час не є універсальною константою. Ще Альберт Ейнштейн у теорії загальної відносності попереджав, що гравітація викривляє тканину простору-часу. А оскільки Місяць менший за Землю, його гравітаційне тяжіння слабше. З меншою силою тяжіння, що тягне його вниз, час буквально рухається швидше:

Відео дня

"Якби ви жили на Місяці, ви б технічно старіли швидше, ніж ваші друзі на Землі. Це пов'язано з різницею в часі, хоча вона й невелика – лише близько 58,7 мікросекунд на день".

Ці кілька мікросекунд важливі для навігації. У глибокому космосі ця різниця може перетворити плавну посадку на катастрофічну аварію.

Автори пишуть, що ранні місії не дуже переймалися "місячним часом", оскільки більшість проводили мало часу на поверхні, та й місії були рідшими.

"Але зараз розгорається нова глобальна космічна гонка – та, яка вимагає максимальної точності для безпеки та економії мільярдів доларів. Сучасні космічні апарати використовують системи, подібні до GPS. Ці системи розраховують місцезнаходження, точно вимірюючи час, необхідний радіосигналу для подорожі від супутника до приймача. Незначна похибка часу може призвести до помилки місцезнаходження посадкового модуля на кілометри", - йдеться у статті.

Оскільки космічні агентства готуються до довгострокового заселення Місяця і щоб запобігти можливому хаосу, Міжнародний астрономічний союз ухвалив резолюцію 2024 року, яка закликає до єдиної системи відліку місячного часу. Програмне забезпечення китайської команди виконує важку роботу для майбутніх місячних місій. Цей програмний інструмент враховує як слабшу гравітацію Місяця, так і його подорож космосом, щоб його годинник ідеально узгоджувався із земним. При цьому він залишається точним з точністю до наносекунд, навіть якщо дивитися на 1000 років у майбутнє.

Відзначається, що несподіваним кроком стало те, що Китай робить інструмент загальнодоступним. Це, на думку авторів, сигналізує про намір Китаю встановити стандарт для майбутньої "місячної економіки". І саме тому, якщо LTE440 буде прийнято, це забезпечить однаковий час для перших місячних поселенців, коли вони зберуться на вечерю.

Подорожі на Місяць - як іде підготовка

Як писав УНІАН, компанія SpaceX планує в цьому році випробувати ракетоносій для подорожі на Місяць. У листопаді його було відкладено через пошкодження ракетного прискорювача для польоту. NASA нещодавно повідомило, що через затримки з реалізацією проєкту може шукати іншого кандидата для відправки місії на Місяць.

Наукові розробки Китаю

Нагадаємо, що Китай призупинив будівництво найбільшого у світі прискорювача частинок, вірогідно через високі вимоги до витрат та ресурсів. Він мав мати довжину близько 100 кілометрів, що набагато більше ніж 27-кілометровий Великий адронний колайдер.

Вас також можуть зацікавити новини: