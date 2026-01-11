Вперше в історії NASA проводить евакуацію астронавта з орбіти

В одного з членів екіпажу МКС виникли проблеми зі здоров'ям.

NASA повертає екіпаж Crew-11 з Міжнародної космічної станції через проблеми зі здоров’ям в одного з чотирьох астронавтів. Це рішення називають "безпрецедентним". Як пише Fox News, воно стало першим випадком за 25-річну історію станції, коли місію було перервано через стан здоров'я.

У NASA повідомили, що один з чотирьох членів екіпажу зазнав медичних проблем на борту станції. Зараз його стан стабільний. Після консультацій з медичним керівництвом керівник NASA наказав екіпажу якнайшвидше повернутися. Очікується, що вони прибудуть на Землю 15 січня.

Відомо, що космічний корабель SpaceX Dragon Endeavour доставить Crew-11 на Землю найближчими днями. Екіпаж прибув на МКС у серпні та мав провести там від шести до восьми місяців.

Відео дня

До складу екіпажу входять командир Зена Кардман, пілот Майк Фінке, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов.

В коментарі виданню історик космосу та експерт NASA Род Пайл заявив, що це рішення є першим історичним випадком у історії пілотованих космічних польотів США.

"Оголошення надзвичайної медичної ситуації в космосі є безпрецедентним, особливо в умовах експлуатації Міжнародної космічної станції, яка безперервно перебуває укомплектована екіпажем протягом 25 років. Це перший випадок в історії МКС, коли когось довелося доставити додому раніше, фактично евакуювати з орбіти", – сказав Пайл.

У минулому у NASA була одна помітна надзвичайна медична ситуація, коли астронавт переніс тромбоз глибоких вен, але його вдалося стабілізувати його на орбіті і екіпаж продовжив місію.

Пайл пояснив, що майже половина часу астронавтів на МКС витрачається на дослідження та щоденну діяльність, а інший час – на технічне обслуговування та ремонт через стан космічної станції. Вірогідно, що доставлений на МКС вантаж залишиться у розпорядженні ще трьох астронавтів, які перебувають там, – членів екіпажу "Союз МС-28".

Повідомлення на місяці

Нагадаємо, що 1972 року один з астронавтів місії "Аполлон-16" лишив на Місяці кілька особистих речей, зокрема фотографію своєї родини зі зворушливим написом. Також він лишив пам’ятний медальйон ВПС США та фрагмент тканини зі своєї льотної школи.

Вас також можуть зацікавити новини: