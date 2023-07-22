Потенціал сонячної енергії в Альтіплано приблизно вдвічі вищий, ніж у Центральній Європі.

Вчені знайшли місце на Землі, куди падає найбільше сонячного світла. Перебування там за рівнем радіації можна порівняти з перебуванням на Венері, пише The Washington Post.

Світовий рекорд сонячного опромінення зафіксували біля західного узбережжя Південної Америки – на плато Альтіплано. Це плато, розташоване на висоті понад 4 тисячі метрів, як з’ясували вчені, отримує більше сонячного світла, ніж будь-яке інше місце на планеті – у 2177 Вт на квадратний метр. Це набагато вище, ніж фіксують у верхній частині нашої атмосфери (близько 1360 Вт на квадратний метр).

У середньому сонячне опромінення на плато становить близько 308 Вт на квадратний метр, що також є найвищим показником у світі. Дослідники кажуть, що потенціал сонячної енергії в Альтіплано приблизно вдвічі вищий, ніж у Центральній Європі та на східному узбережжі США.

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"Насправді це радіація, яку ви отримаєте влітку, якщо будете стояти на Венері (ця планета розташована на 28% ближче до Сонця, ніж Земля – УНІАН). Якщо ви піддаєтеся такій високій радіаційній небезпеці, ви повинні захистити свою шкіру. Люди, які працюють у цьому конкретному місці люди, знають, що там радіація була високою, але тепер ми знаємо, наскільки", – каже автор дослідження Рауль Кордеро, кліматолог з Університету Гронінгена в Нідерландах.

Примітно, що те, що плато Альтіплано виявилося найсонячнішим місцем на Землі, це не робить його найбільш спекотним місцем. Зазвичай там холодно і сухо.

"Сонячна радіація, як правило, пов’язана з температурою… Але є винятки", – зазначив Сейдзі Като, працівник NASA, який не брав участі в дослідженні.

Секрет цієї місцевості з аномальним рівнем сонячного опромінення, за словами фахівців, криється в хмарах. Зазвичай вони блокують сонячне світло або відбивають випромінювання назад у космос, але тонкі розбиті хмари – як на плато – можуть інтенсивно фокусувати сонце на поверхні, як збільшувальне скло. Дослідження показало, що ці хмари, як правило, купчасті, перисті або перисто-шаруваті, можуть посилювати сонячне випромінювання на поверхні до 80% .

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