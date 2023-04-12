Венера, незважаючи на пекельно гарячу поверхню, є найбільш схожою на Землю планетою в нашій Сонячній системі.

Венера, температура на поверхні якої сягає близько 450 градусів за Цельсієм, давно відома як місце, де є багато вулканів. Але нова карта цієї розпеченої планети показує, що їх на ній розкидано близько 85 тисяч.

Це майже в 50 разів більше, ніж вчені нараховували в попередніх дослідженнях. Нова карта вулканів Венери опублікована разом із дослідженнями в Journal of Geophysical Research: Planets. Вона була створена за допомогою радіолокаційних зображень, зроблених космічним кораблем NASA Magellan.

Такі висновки зроблені напередодні нових місій NASA та Європейського космічного агентства (ESA), які мають на меті розкрити більше таємниць планети, яку називають "двійником Землі", пише Sky News.

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Попередні дослідження виявили докази вулканічної активності на Венері, але робота дослідників з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі знаменує собою перший випадок, коли знахідки зонду NASA Magellan були перетворені на таку велику карту. Співавтор дослідження Пол Бірн сказав, що це "найповніша карта всіх вулканічних будов на Венері, яка коли-небудь була складена".

Хоча вашингтонська команда не знає, чи активні всі ці вулкани, карта може допомогти визначити можливі місця будь-яких майбутніх вивержень.

Провідний автор дослідження Ребекка Хан припустила, що їхні знахідки можуть бути лише вершиною магматичного конуса.

Більшість нанесених на карту вулканів мають ширину менше 4,9 км, що вважається досить малим. Саме тому багато з них залишалися непоміченими досі, зокрема й через відсутність раніше сучасного програмного забезпечення.

"Тоді люди вручну малювали кола навколо вулканів. Я можу просто зробити це на своєму комп'ютері", - сказала Хан.

Вона вважає, що на поверхні Венери може бути набагато більше, навіть ще менших вулканів, які можна буде побачити в майбутньому за допомогою ще сучаснішого обладнання для обробки зображень.

Венера вже краще досліджена на наявність вулканів, ніж Земля, оскільки всі її вулкани знаходяться на поверхні. Вважається, що на нашій планеті багато вулканів сховано під океанами. Вченим точно відомо лише про 1350 потенційно активних вулканів у всьому світі.

NASA і ESA готують нові місії, які зможуть зробити знімки Венери з більшою деталізацією, ніж будь-коли раніше.

"У нас все ще маємо багато питань щодо Венери, на які ми не можемо відповісти. Ми тільки починаємо", - додав Пол Бірн.

Дослідження Венери - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Вчені розгледіли на фотографіях поверхні Венери сліди незвичайних деформацій її кори, які вказують на можливе існування тектонічних процесів в її надрах. До цього вчені не знаходили слідів існування потоків матерії всередині мантії Венери.

Прийти до висновку, що на Венері можуть існувати тектонічні процеси, вченим допомогли знімки, які були отримані за допомогою радарів американського зонда "Магеллан". Він вивчав планету між травнем 1989 року та жовтнем 1994 року.

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