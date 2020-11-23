Китай успішно запустив ракету-носій з апаратом "Чан'е-5" для доставлення на Землю ґрунту з Місяця.
Про це повідомляє CGTN.
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Планується, що апарат здійснить посадку на Місяці, збере там зразки ґрунту, після чого повернеться на Землю.
Якщо місія пройде успішно, Китай стане першою за останні 44 роки країною, яка доставила геологічні зразки з поверхні Місяця. А також третьою країною після США і СРСР, яка виконає таку місію.
LAUNCH! China's Long March 5 HLV launches with the Chang'e 5 lunar sample return mission.— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) November 23, 2020
Livestream:https://t.co/NFtlweSInwpic.twitter.com/vCgyQwf6GU
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