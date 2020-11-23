Планується, що апарат здійснить посадку на Місяці, збере там зразки грунту, після чого повернеться на Землю.

Китай успішно запустив ракету-носій з апаратом "Чан'е-5" для доставлення на Землю ґрунту з Місяця.

Про це повідомляє CGTN.

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Планується, що апарат здійснить посадку на Місяці, збере там зразки ґрунту, після чого повернеться на Землю.

Якщо місія пройде успішно, Китай стане першою за останні 44 роки країною, яка доставила геологічні зразки з поверхні Місяця. А також третьою країною після США і СРСР, яка виконає таку місію.

LAUNCH! China's Long March 5 HLV launches with the Chang'e 5 lunar sample return mission.



Livestream:https://t.co/NFtlweSInwpic.twitter.com/vCgyQwf6GU — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) November 23, 2020

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Автор: Денис Прядко