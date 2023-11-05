Найбільш безпосередня небезпека злиття нейтронних зірок походить від гамма-променів, які вони випромінюють.

Попри свої невеликі розміри за космічними мірками, нейтронні зірки компенсують свій розмір щільністю. Лише чайна ложка цих залишків колосальних надгігантських зірок тут, на Землі, важила б приголомшливих 10 мільйонів тонн.

Але коли дві такі нейтронні зірки зіткнуться одна з одною, це спричинило б сліпучу демонстрацію світла, відому як кілонова (астрономічна подія злиття двох нейтронних зірок або нейтронної зірки і Чорної діри, - УНІАН). Про це пише Business Insider India.

Однак виявити таке зіткнення все одно, що знайти голку в космічному стозі сіна. На сьогодні зареєстрована тільки одна кілонова, що виникла в результаті зіткнення нейтронних зірок. Це сталося в 2017 році, коли гравітаційно-хвильовий сигнал GW 170817 був виявлений Лазерною інтерферометричною гравітаційно-хвильовою обсерваторією (LIGO) разом із супутнім гамма-сплеском GRB 170817a. Ця виняткова подія сталася на відстані 130 мільйонів світлових років від Землі.

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Примітно, що ми можемо виявити ці хвилі на Землі навіть після того, як вони пролетіли мільярди світлових років. Але зовсім нещодавно група науковців вирішила вивчити гіпотетичну можливість виникнення такої кілонової набагато ближче до нашої планети, скажімо, всього в 36 світлових роках від нас (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН). І було б применшенням сказати, що наслідки можуть бути катастрофічними для Землі.

Ці зіткнення вивільняють стрімкий потік руйнівних сил, включаючи гамма-промені та космічні промені (заряджені частинки високої енергії, що рухаються зі швидкістю, близькою до світлової) у приголомшливих кількостях.

Найбільш безпосередня небезпека злиття нейтронних зірок походить від гамма-променів, які вони випромінюють. Ці високоенергетичні промені можуть відривати електрони від атомів (процес, відомий як іонізація), і в ході цього процесу знищувати захисний озоновий шар Землі. Однак для реалізації цього похмурого сценарію наша планета має опинитися прямо під прицілом гамма-променів. На щастя, це відносно локалізований ефект.

Однак справжня катастрофа може виникнути через високоенергетичні заряджені частинки, влучно названі космічними променями. Якщо ці частинки потраплять на Землю, вони нещадно знищать озоновий шар, зробивши нашу планету вразливою до ультрафіолетового випромінювання протягом тисяч років. По суті, це може перетворити Землю на негостинну пустку.

Однак злиття нейтронних зірок не тільки рідкісні, але й мають обмежений діапазон летальності. За великим рахунком, людям варто звернути увагу на більш нагальні космічні небезпеки, такі як сонячні спалахи, зіткнення з астероїдами і вибухи наднових.

Інші новини про космос

Як повідомляв УНІАН, раніше космічний телескоп Хаббл сфотографував спіральну галактику, в якій стався вибух наднової.

Як відзначають вчені, кінець життя зірки може бути відзначений воістину вражаючими подіями, включаючи колосальні вибухи наднових, створення неймовірно щільних нейтронних зірок і навіть народження чорних дір.

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