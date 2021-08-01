Компанію, зокрема, звинувачували в неналежному обміні даними із Facebook і нездатності захистити відеоконференції від зриву хакерами.

Zoom Video Communications пішла на мирову угоду після колективного позову і виплатить користувачам компенсацію.

Про це в неділю, 1 серпня, пише Bloomberg.

Компанію звинувачували у введенні в оману щодо безпеки шифрування, неналежному обміні даними з Facebook і нездатності захистити приватні відеоконференції від зриву хакерськими атаками.

У межах мирової угоди Zoom виплатить до 25 доларів США власникам платних підписок у програмі відеоконференцій, які підпадають під умови позову, і до 15 доларів особам, які не мають права подавати претензії за платною підпискою. Загальний розмір компенсацій складе 85 млн доларів.

Компанія також повинна покращити свою політику конфіденційності. Угода про врегулювання набуде чинності після схвалення окружного судді США Люсі Кох у Сан-Хосе, Каліфорнія.

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Автор: Катерина Комолова