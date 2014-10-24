Фільм українських студентів про Майдан побореться за російську кінопремію

Український документальний фільм "Чорний зошит Майдану", який оповідає про події Евромайдану, за рішенням журі першого туру увійшов у список робіт для голосування 15-ї Національної премії "Лаврова гілка-2014" в номінації "Кращий повнометражний неігровий телевізійний фільм". Про це повідомляє ZN.UA.

Трійки фіналістів у кожній з номінацій будуть оголошені 24 листопада. Урочиста церемонія вручення премії відбудеться 17 грудня.

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Фільм був знятий за 4 місяці студентами 2-го режисерського курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого.