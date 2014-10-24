Рада безпеки ООН сьогодні обговорить Україну

Дипломати 15 країн обговорять останню доповідь моніторингової місії ООН про дотримання прав людини на сході країни. У документі йдеться про події на Донбасі з 18 серпня до 16 вересня, повідомляє Радіо Свобода.

Управління верховного комісара ООН з прав людини відзначає, що як проросійські бойовики, так і українські військові продовжують обопільні обстріли – попри оголошене з 5 вересня перемир’я.

Читайте такожУ Раді Безпеки ООН відбулася ротаціяЕксперти також оприлюднять на засіданні Ради безпеки зведені дані щодо кількості жертв конфлікту. За їхньою інформацією, від середини квітня до 6 жовтня на Донбасі загинули понад три з половиною тисячі людей, ще близько дев’яти тисяч поранені.