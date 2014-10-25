Бойовики в Донецьку планують провокації: на бронетехніці угруповань з'явилися позначки ЗСУ

Терористи у Донецьку нанесли позначки Збройних Сил України на кілька одиниць бронетехніки для можливих провокацій проти місцевого населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у Києві спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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«За оперативними даними, на кілька одиниць бронетехніки у Донецьку терористи нанесли позначки Збройних Сил України у вигляді білих смуг. У зв'язку з цим не виключаються провокації проти місцевих жителів», - сказав він.