За високим парканом: ЗМІ дізналися про двох здорових хлопців, яких тримають у психлікарні під Києвом (відео)

У відділенні для важко душевнохворих нібито тримають двох адекватних, нормальних хлопців, повідомили небайдужі люди в програму "Гроші".

За високим парканом держава тримає понад 300 чоловіків. Вони виявилися непідйомним тягарем для близьких і іноді - загрозою для оточуючих. Це психоневрологічний диспансер під Києвом.

У відділенні для важко душевнохворих нібито тримають двох адекватних, нормальних хлопців, повідомили небайдужі люди в програму "Гроші".

В інтернаті Володимир вже 5 років. За його словами, у психоневрологічний диспансер здала власна мати за день до сесії. Його друг Артем тут знаходиться два роки. Обидва прописані в інтернаті. Кажуть, що хочуть дуже вибратися з лікарні.