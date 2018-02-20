54-річна Лоліта знялася без макіяжу в новому кліпі (відео)
18:35, 20 лютого 2018Суспільство
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Нова пісня Лоліти присвячена Фаїні Раневській.
Кліп знято в чорно-білих тонах / скріншот
Співачка Лоліта продовжує експериментувати зі своєю зовнішністю і іміджем. У новому кліпі 54-річна виконавиця з'явилася без макіяжу.
Відео опубліковане на YouTube-каналі співачки.
У новому кліпі "Раневська" Мілявська з'являється в двох образах: яскравою артистки з ефектним макіяжем і звичайної жінки без мейк-апу.
Чорно-білий кліп вийшов дуже емоційним. У ролику Лоліта кричить на глядача, а потім плаче, то співає з надривом.
Нова пісня Лоліти присвячена Фаїні Раневській.
Як повідомляв УНІАН, заборонена в Україні Лоліта шокувала мережу "голим" вбранням.
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