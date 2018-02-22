Двох українців засудили у Великобританії за спробу провезти на яхті нелегалів (фото)

На своїй яхті вони хотіли нелегально перевезти до Британії шістьох громадян України.

Двох українців, колишнього танцівника балету та шеф-кухаря, засудили у Великобританії за спробу нелегально провезти на територію країни шістьох інших громадян України.

Читайте такожСБУ закрила канал переправлення нелегалів до країн ЄС на ВолиніСуд у Портсмуті засудив до шести років позбавлення волі за звинуваченням у сприянні незаконній імміграції 50-річного Владислава Кертоглу. Його 29-річний спільник Дмитро Круїк проведе за ґратами три роки і дев’ять місяців, передає радіо Свобода.

Ці чоловіки були затримані 20 травня 2017 року, коли їхня яхта під назвою «Тазик» була перехоплена судном прикордонних військ поблизу острова Гейлінг у Гемпширі. Перед тим судно вирушило з північного заходу Франції.

Дмитро Круїк розповів прикордонникам, що метою їхнього прибуття до Великобританії була «просто подорож», але під час обшуку прикордонники знайшли ще шість українських чоловіків, які пізніше були вислані з країни.