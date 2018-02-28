Засніжений трамвай у Харкові возив пасажирів (відео)
19:44, 28 лютого 2018Суспільство
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Повідомляється, що засніжений харківський трамвай слідував по маршруту №23.
Засніжило не тільки на вулицях Харкова, але і в трамваях / фото twitter.com/h_kharkov
В мережі опублікували відео харківського трамвая з повним салоном снігу.
Відео з'явилося у спільноті "Харків 1654" на сторінці в Facebook.
Повідомляється, що трамвай, що слідував по маршруту №23. "Самий "класний маршрут" - 23 і 26. Найубитіші вагони. Взимку їдеш як на бортовій машині. Депутатів треба посадити у такі і "катати" цілий день", - пише в коментарі до посту користувач Ірина Волосник.
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