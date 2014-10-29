Ув'язнені майстрині за роботою: як у виправній колонії шиють зимовий одяг для військових (фото)

У колонії на Харківщині розгорнули справжнє швейне виробництво.

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