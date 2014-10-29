Ув'язнені майстрині за роботою: як у виправній колонії шиють зимовий одяг для військових (фото)
17:23, 29 жовтня 2014Суспільство
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У колонії на Харківщині розгорнули справжнє швейне виробництво.
У Качанівській виправній колонії №54, що на Харківщині, засуджені жінки шиють форму для військовослужбовців української армії.
До цієї виправної колонії перевезли засуджених жінок із зони АТО (Луганська обл.). Ув'язнені займаються пошиттям зимового одягу для української армії.
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