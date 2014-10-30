Сестра Савченко вважає, що у російських адвокатів української льотчиці "дивна позиція"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Віра Савченко сказала під час прес-конференції.

Вона зазначила, що «трішки українська сторона правозахисна і російська не знаходять спільний вектор у захисті».

«Я, м’яко кажучи, здивована позицією російських адвокатів. І тому я лечу на цьому тижні в Москву», - сказала вона і додала, що поїздку здійснюватиме у супроводі українського адвоката Віктора Чевгуза.

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Савченко зауважила, що у російських адвокатів її сестри «дивна позиція». «Вони вплинули на рішення Наді написати заборону українським правозахисникам будь-що долучати до справи», - сказала вона.

«Слідчі просять документацію, яка б запевняла, що Надя психічно здорова, врівноважена, адекватна людина. Військові, тим паче, льотчики щороку проходять ці експертизи. І є всі ці документи, які були взяті у Міністерстві оборони і перекладені російською мовою, нотаріально завірені і все це передано», - сказала Савченко.

За її словами, «чомусь російська сторона адвокатів дуже цим збентежилася, тому що їхня лінія, лінія захисту, веде до того, щоб її (Надію Савченко – УНІАН) визнати психічно хворою і відправити на лікування».

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«Питання, чи вона потрапить на лікування до України – це питання. Цей діагноз не знімає жоден суд крім того, який його поставив. Діагноз – мається на увазі вирок, що людина причетна до вбивства, хвора, - забирайте її лікувати. Або ми її залишимо полікувати», - сказала сестра Савченко.

Відповідаючи на запитання щодо можливості заміни російської сторони захисту, Савченко сказала, що говорити про заміну зараз не на часі. «Давно це потрібно було робити. Але зараз побачу: можливо, і обійтись без цього можна буде», - відзначила вона.

Сестра Савченко також додала, що планує бути присутньою на судових засіданнях у справі льотчиці.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона перебуває під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу стосовно Савченко - за незаконний перетин державного кордону.