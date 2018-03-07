"Там облич не було": потерпілі у справі про жахливу ДТП в Харкові дали свідчення в суді (відео)

У залі суду висловилися Оксана Євтєєва – в аварії вона втратила чоловіка і сестру, Ігор Берченко – батько Оксана й загиблої Діани.

Київський районний суд закінчив допитувати потерпілих у справі про резонансну ДТП.

Також була допитана пасажирка "Лексуса" - подружка Олени Зайцевої, передає 057.

Оксана Євтєєва, яка постраждала в аварії, втратила сестру й чоловіка: "Я пам'ятаю, як ми стояли на світлофорі. І наступне, що я пам'ятаю, це як я прокинулася в лікарні й намагалася встати".

За словами Євтєєвої, було проблемно повернути гроші від сім'ї Зайцевої, тому що це не допомога.

Ігор Берченко, батько постраждалої Оксани і загиблої Діани: "Коли бігли коридором, в Оксани пальто світло-коричневого кольору, воно лежало все в крові".

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Микола Пономаренко, батько загиблої Наталі Умаєвої: "Внучка розповідає, що в момент аварії вона розмовляла з мамою, нашою донькою по телефону. І мама сказала, що їде вже додому й раптом голос мами зник у телефоні, стали чути якісь крики. Чоловічий голос у слухавку сказав: "тут страшна аварія". 14-річна дитина взяла паспорт матері й поїхала на Сумську шукати маму".

Юрій Фабріс, брат і дядько загиблих Алли та Анастасії Сокол: "Я залишився один. У мене є мати, є бабуся, є дитина, але сенс, я думаю, зрозумілий потерпілим - що таке один?! Шкодую тільки про одне, що я не зробив фотографії звідти і не привіз показати Зайцевій, Дронову. Показати, що там було. Ховали не в закритій труні, але із закритими обличчями, тому що там облич не було".

Марина Ковальова, пасажирка "Лексуса", стверджує, що Зайцева пригальмовувала і повернула кермо праворуч.

"У ЗМІ висвітлюють її як дівчинку-мажорку, наркоманку молоденьку. Я б хотіла сказати, що це зовсім не так. Я знаю Олену 2 роки, Олена дуже добра й чуйна людина, яка допоможе в будь-якій ситуації. Навіть коли у неї немає можливості, вона завжди знайде. Я знаю, як Олені зараз важко. Після всього цього, як вона переймається і як важко переносить цю трагедію. Як їй хочеться всім допомогти", - каже Ковальова.

Раніше Марина Ковальова, пасажирка Lexus, який влетів у пішоходів у центрі Харкова, стверджувала, що авто їхало на миготливий зелений зі швидкістю не більше 75 кілометрів на годину.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.