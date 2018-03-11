На Київщині в Українці скоєно напад на депутата від УКРОПу Максима Вінніка, який виступав проти забудови набережної міста.

10 березня на Київщині скоєно напад на депутата Української міської ради від УКРОПу Максима Вінніка. За словами укропівця, його здійснив почесний громадянин міста, призер чемпіонату Європи з вільної боротьби Андрій Нагорний. Нападник є прихильником забудови набережної міста Українка, проти чого виступають депутати від УКРОПу.

Читайте такожПерший заступник мера Жмеринки побив депутата від УКРОПу (фото, відео)

Інцидент відбувся в центрі міста за участю свідків. Андрій Нагорний, побачивши депутата від УКРОПу Максима Вінніка, напав на нього та неодноразово завдав йому фізичних ушкоджень, які були зафіксовані офіційно. Наразі укропівець перебуває в міській лікарні. За попереднім діагнозом, Максим Віннік отримав струс мозку.

"Цей напад – наслідок нашої послідовної позиції проти забудови набережної міста Українка та спотворення її природного вигляду корисливими забудовниками. Це суперечить бажанню містян, які вже неодноразово висловили свою позицію проти забудови. А ми як депутати стали на бік громади. Отож, маємо наслідки", – зазначив Максим Віннік.

"Депутати від УКРОПу Максим Віннік та Тетяна Кучер послідовно відстоювали інтереси громади. Ми – проти спотворення набережної Українки, яка є візитівкою міста. Хочеться вірити, що це побиття укропівця буде належно розслідуване правоохоронними органами та дійде до суду. Винні мають бути покарані", – наголосив перший заступник голови обласної ради, голова Київського обласного УКРОПу Володимир Майбоженко.

Слід зазначити, що після громадських слухань щодо забудови набережної Українки, минулими вихідними, депутатці Української міської ради Тетяні Кучер невідомі ножем пошкодили колесо машини.

Довідка УКРОПу. Наразі один із проектів забудови набережної, який відстоюють нападники на укропівців, передбачає зведення 12-поверхового готелю, торговельних та офісних приміщень, проти чого категорично виступають мешканці міста.