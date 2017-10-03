Нардепи закликали керівництво силовиків взяти під особистий контроль розслідування злочинів проти опозиціонерів

Генеральний прокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Служби безпеки Василь Грицак мають взяти під особистий контроль розслідування злочинів проти опозиційних політиків, зокрема вбивство керівника Черкаської обласної організації УКРОПу Михайла Бінусова. Про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив очільник політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

«Вимагаємо від генерального прокурора Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови СБУ Василя Грицака взяти ці випадки та розслідування вбивства Михайла Бінусова під особистий контроль. Ми хочемо, щоб криміналітет ні нам, ні вам не вказував, хто буде наступним», – наголосив Тарас Батенко.

Він також додав, що останнім часом Україна почала скочуватися до розгулу злочинності рівня 1990-х років. У цій каламутній війні дуже легко боротися з представниками опозиційних партій, які воюють з нечистю в різних органах влади. Представники УКРОПу постійно почуваються під прицілом у прямому й переносному сенсі.

«Ми вважаємо, що в ситуації, коли влада не здатна й не бажає виконувати свій головний обов'язок – захищати життя громадян, суспільство має самоорганізуватися для захисту прав, свобод і власності українців», – підкреслив Тарас Батенко.

Як нагадують у партії, в ніч на 28 вересня в Черкасах розстріляли очільника обласної організації УКРОПу Михайла Бінусова. Тієї ж ночі було підірвано автомобіль голови фракції партії УКРОПу в Житомирській обласній раді Наталії Кокітко. Двома місяцями раніше було скоєно напад на голову Коростишівської районної організації УКРОПу Євгена Дідківського.