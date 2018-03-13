Не розуміє "козьего языка": історія з водієм автобуса на Донбасі отримала продовження (відео)

Водій рейсового автобуса Святогірськ - Маріуполь Олександр, який 7 березня під час перевезення пасажирів назвав українську мову "козячою", прибув до СБУ.

Після бесіди зі співробітниками Служби безпеки чоловік пояснив, що 7 березня під час поїздки зі Святогорська у Маріуполь в місті Вугледар до нього в автобус сіла літня жінка.

Вона розмовляла українською, на що водій різко відреагував, передає сайт 0629.com.ua.

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"Вы мне скажите на русском, а не на украинском "козьем" языке", - заявив чоловік. У цей момент в автобусі їхав співробітник СБУ, який став свідком цього діалогу. Він же запросив на бесіду водія.

"Я припустився величезної помилки, в чому вибачаюсь перед бабусею і перед усім народом України, - каже Олександр. - Більше цього не повториться. Після бесіди співробітників СБУ зі мною я дійшов висновку, що Україну треба захищати і всіляко це все припиняти. Свою помилку я повністю визнаю і ще раз вибачаюся".

Як повідомляв УНІАН, співробітник СБУ на гарячому спіймав водія-"сепаратиста" на Донеччині.