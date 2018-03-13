Львівський АТОвець знайшов дівчинку, лист від якої у 2014 році став для нього оберегом (відео)

Дівчинка розповіла, що неодноразово писала листи на фронт, але дуже часто до адресатів вони не доходили.

Львівський десантник Володимир Бруньковський за допомогою журналістів розшукав дівчинку Вероніку, щоб подякувати їй за лист, який став для нього оберегом.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, Вероніка знайшлася у містечку Надвірна і була приємно здивована, що військовий її розшукав. Боєць АТО отримав листа у 2014 році. Тоді дівчинці було 10 років.

Вероніка розповіла, що неодноразово писала листи на фронт, але дуже часто до адресатів вони не доходили. У телефонній розмові Володимир пообіцяв, що за якийсь час обов’язково приїде до Вероніки, щоб подякувати особисто.