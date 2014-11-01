З захопленої бойовиками частини Донбасу евакуювалися вже дев'ять університетів

Про це повідомляє ZN.UA.

Так, Донецький національний технічний університет переїхав в Красноармійськ, Донецький національний університет - у Вінницю, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського та Донецький юридичний інститут МВС України - Кривий Ріг, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка - в Старобільськ, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля та Луганський державний університет внутрішніх справ - в Сєвєродонецьк, Луганський національний аграрний університет - Харків, Луганський державний медичний університет - Рубіжне.

Автори відзначають, що першими про необхідність евакуювати (змінити юридичну адресу) виші, які розташовані на підконтрольній терористам території, заговорили в самих вузах, а не вищі чини Міносвіти. Ініціативні групи студентів і викладачів Донецького, а потім і Луганського національних університетів вимагали від української влади захисту і навіть погрожували пікетами.

У МОНі студентам запропонували два варіанти: перевестися в будь-який вуз України або навчатися в рідному евакуйованому вузі. Тих, хто не скористається ні одним з варіантів, на початку другого семестру будуть вважати такими, що не почали занять.

Читайте такожРектор Донецького національного медуніверситету закликав колег не співпрацювати з «ДНР»"Ті вузи, які розташовані на окупованій території, не зможуть видати випускникам українські дипломи. Причини дві: ми не можемо контролювати навчальний процес, і ми нічого не фінансуємо в зоні тимчасової окупації. Правові підстави: факт окупації цих територій російськими військами і місцевими бандформуваннями", - заявив міністр освіти і науки України Сергій Квіт.

Він запевняє, що "МОН створить умови випускникам вузів і середніх навчальних закладів, які з різних причин залишилися в зоні тимчасової окупації, для складання іспитів екстерном або дистанційно, щоб вони мали можливість отримати українські дипломи".

Через численні звернення студентів Донецької та Луганської областей у відомстві розробили максимально спрощену процедуру переведення. Так, за відсутності академічної довідки й особової справи суденту достатньо мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт, студентський чи військовий квиток тощо). Після повернення студента до свого університету, оцінки, які він отримав в "новому" вузі, будуть враховані.

Читайте такожЛуганський національний університет позбавить викладачів-зрадників наукових званьКрім того, зазначають в МОН, керівникам вузів направили лист про першочергове поселення в гуртожиток студентів з Донецька та Луганська.

У той же час, у відомстві визнають, що ще не вирішена проблема випускників, чиї документи з оцінками залишилися на окупованій території.

"Ми думаємо над цим питанням, радимося з вишами. Можливо, в такому разі в додатку до диплома будуть перераховані навчальні предмети і курси, але без оцінок", - розповів заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Микола Фоменко.

Тим, хто не виїхав з окупованої території, радять заходити на сайт Міносвіти, з'ясовувати нове місце дислокації свого навчального закладу, зв'язуватися з ним і дізнаватися, як буде організоване навчання і можлива дистанційна форма. Для мешканців Донбасу в Міносвіти працює "гаряча лінія": 096-444-30-86 або 481-32-15.