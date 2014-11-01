Разом із Пореченковим у донецькому аеропорту стріляв помічник Царьова (фото) - блогер

Поруч із російським актором Михайлом Пореченковим у донецькому аеропорту засвітився "соратник" Царьова. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Олексій Копитько, передає ТВі.

"На прохання читачів повідомляємо: тіло, яке стріляло разом із Пореченковим по наших солдатах в аеропорту, – це такий собі Олександр Кофман, "віце-спікер парламенту Новоросії", кандидат на посаду "голови ДНР", довірена особа кандидата у президенти України Олега Царьова.

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Мораль така: не треба зациклюватися тільки на відомих людях, які є поплічниками терористів. Кожен, навіть найдрібніший, щур повинен чітко знати, що йому воздасться по заслугах", – пише автор.

Нагадаємо, що Європейський Союз уже отримав від України першу партію документів щодо внесення російського актора Михайла Пореченкова до санкційного списку ЄС.