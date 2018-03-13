Моторошне подвійне вбивство у Павлограді: звинуваченого школяра взяли під варту

Звинувачений школяр виявився сином екс-судді.

Павлоградський міськрайонний суд сьогодні, 13 березня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб для 11-класника, підозрюваного у подвійному вбивстві в Павлограді 10 березня.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

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За її словами, мотиви скоєння злочину наразі невідомі, оскільки затриманий поки мовчить.

Водночас, за даними місцевих ЗМІ, хлопець навчався в 11-му класі СШ №3 Павлограда і раніше вже мав проблеми з законом. Також повідомляється, що матір підозрюваного – колишня суддя.

Як повідомляв УНІАН, у м. Павлоград Дніпропетровської області поліція затримала 11-класника за підозрою у скоєнні подвійного вбивства. Жертвами хлопця стали сусіди – 30-річний батько та 4-річний хлопчик. Від отриманих ножових поранень вони загинули.

Окрім того, мати – 35-річна вагітна жінка отримала численні ножові поранення та була доставлена до лікарні.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж кустарного виробництва. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та мотив.