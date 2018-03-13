Жахлива розправа над родиною у Павлограді: школяр зарізав 4-річного хлопчика та його батька

Мати - 35-річна вагітна жінка отримала численні ножові поранення та була доставлена до лікарні.

У Павлограді 18-річний хлопець вночі вдерся до будинку сусідів і зарізав 4-річного хлопчика та його батька.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області. Мати - 35-річна вагітна жінка отримала численні ножові поранення та була доставлена до лікарні.

"Встановлено, що 10 березня приблизно о 23:20 18-річний хлопець прийшов до будинку сусідів, де завдав численні ножові поранення чоловіку, жінці та їх малолітній дитині. Після розправи над родиною хлопець втік з місця скоєння злочину. За лічені години правоохоронці встановили його особу та затримали. Виявилося, хлопець звернувся за медичною допомогою до найближчої лікарні з пораненням, яке отримав, розбиваючи вікно в будинку своїх жертв", - йдеться у повідомленні.

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З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж кустарного виробництва. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та мотив. Вирішується питання про обрання хлопцю міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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