Скандал з харчуванням у дитсадках Києва: медсестру, яка розповіла про голодних дітей, збираються звільнити (відео)

Скандальна історія про те, що в дитячих садках столиці малюки не доїдають іноді 50% від норми, триває.

Медсестру, яка показала як годують малюків у дитсадках, збираються звільнити.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші". Відразу після виходу сюжету медсестра, яка показала, як насправді виглядає харчування в одному зі столичних дитсадків, потрапляє у немилість до вищого керівництва.

Скандальна історія про те, що в дитячих садках столиці малюки не доїдають іноді 50% від норми, отримала своє продовження. "Прокуратуру збираються викликати в садок і за статтею мене звільнити. За якою, вони не кажуть", - коментує медсестра.

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У відділі освіти, який займається всім харчуванням району, батьків запросили на термінове зібрання, однак медсестру на нього не запросили. Вона впевнена, що її не запросили спеціально, щоб не дати можливості пояснити батьком, чому діти недоїдали у садочках.

Чиновниця Людмила Рожкова, яка відповідає за всі садочки Деснянського району, заявила, що батькам не стануть переобчислювати квитанції, незважаючи на те, що дітей недогодували- оскільки за паперами, все "було в наявності".

Раніше повідомлялося, що журналісти розповіли про те, як у столичних дитсадках економлять на харчуванні малюків. Останнім часом діти з дитсадків у Києві почали повертатися додому голодними.